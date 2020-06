Autostrade, Forza Italia: “Situazione insostenibile, danni ingenti alla Liguria”

Liguria. “Quanto sta accadendo anche oggi sulla rete autostradale ligure è la prova provata dell’inerzia del Governo e dei concessionari nei confronti di una situazione che ogni giorno causa al sistema viabilistico, economico e turistico della nostra regione pesanti danni. Siamo di fronte ad una disarmante incapacità di prevenire i disagi ed organizzarsi di conseguenza”.

E’ quanto dichiara in una nota Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.

Il grande afflusso di turisti per questo fine settimana era prevedibile, ma ciò che abbiamo visto ieri pomeriggio e che stiamo vedendo in queste ore parla da solo. Forza Italia, con i suoi rappresentanti in Parlamento, in Regione e negli Enti locali intensificherà le sue iniziative affinché si torni in tempi brevissimi ad una situazione quantomeno sostenibile”.

“Così non si può andare avanti. Il Governo, se c’è, batta un colpo” conclude.