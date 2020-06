Liguria. Agg ore 8.04 – Sull’autostrada A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto poco dopo le 7.00 il tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10, in direzione di Genova, chiuso per lavori alle 22.00 circa di ieri sera. Tra le attività in programma anche alcuni interventi propedeutici al miglioramento delle condizioni di viabilità in corrispondenza del by pass al km 3+200 per terminare i quali è stato necessario rinviare di circa un’ora la riapertura del tratto dove al momento la circolazione risulta regolare.

– Ecco il programma dei cantieri da lunedì 1 a giovedì 4 giugno sulla rete autostradale ligure.

Foto 2 di 2



Con riferimento alla chiusura dell’allacciamento A7/A12, per chi proviene da Milano ed è diretto in A12, si consiglia di proseguire fino a Genova ovest, da cui rientrare seguendo le indicazioni per Livorno. Per quanto riguarda la chiusura dell’allacciamento A12/A7 per chi proviene da Sestri Levante/Livorno ed è diretto verso Genova, si consiglia di uscire a Genova est. Per i mezzi pesanti il consiglio è di proseguire fino alla A7 in direzione di Milano, per poi uscire e rientrare alla stazione di Bolzaneto in direzione di Genova. I suddetti itinerari sono validi, salvo quando diversamente indicato nelle rispettive notti.

MARTEDI 2 GIUGNO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla in entrata verso Milano. In alternativ, si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Prà, verso Savona. In alternativa si potrà entrare alla stazione di Genova Prà.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura della stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da e verso Genova e Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12, o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

MERCOLEDI 3 GIUGNO

A7 Serravalle-Genova

-chiusura della stazione di Busalla in entrata verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Arenzano e Varazze, verso Savona.

In alternativa, chi è diretto verso Savona, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arenzano, potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla stessa A10 alla stazione di Varazze. Si ricorda che sulla SS1 Aurelia è attivo un senso unico alternato tra Arenzano e Cogoleto;

-chiusura del ramo esterno di entrata della stazione di Genova Aeroporto per chi proviene da Via Guido Rossa. In alternativa si potrà accedere alla stazione di Genova Aeroporto percorrendo via Siffredi, via Pionieri e Aviatori di Italia;

-chiusura dell’uscita della stazione di Genova Pegli per chi proviene da Genova. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Prà.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura della stazione di Genova est, in uscita e in entrata, da Genova e verso Sestri Levante. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Genova Nervi, sulla stessa A12, o la barriera di Genova ovest, sulla A7 Serravalle-Genova.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-dalle 00:00 alle 4:00, chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Masone verso Gravellona Toce, per il transito di trasporti eccezionali. In alternativa si potrà uscire alla stazione di Genova Prà sulla A10 Genova-Savona, percorrere la SP456 del Turchino ed immettersi sulla A26 alla stazione di Masone. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti diretti verso Alessandria/Gravellona Toce, si consiglia di raggiungere la A7 entrando dalla stazione di Bolzaneto, data la concomitante chiusura del tratto Genova ovest-Allacciamento A12, per poi immettersi in A26 tramite la Diramazione Predosa-Bettole;

-chiusura del tratto compreso tra Masone e allacciamento A10 verso Genova. In alternativa dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Prà sulla A10. Si segnala che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti diretti verso Genova, potranno percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova.

GIOVEDI 4 GIUGNO

A7 Serravalle-Genova

– dalle 00:00 alle 4:00, chiusura del tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Ronco Scrivia, verso Serravalle/Milano.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Genova Bolzaneto, si potrà percorrere la SP35 dei Giovi e si potrà rientrare alla stazione di Ronco Scrivia.

I mezzi pesanti potranno entrare alla stazione di Genova Aeroporto, sulla A10 Genova-Savona, immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce fino all’allacciamento con la Diramazione Predosa-Bettole da cui proseguire sulla A7 verso Milano;

-chiusura del tratto compreso tra Genova ovest e l’ llacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante, verso Serravalle/Milano. In alternativa, chi è diretto verso Serravalle/Milano, potrà entrare alla stazione di Genova Bolzaneto sulla A7 e chi è diretto in A12 alla stazione di Genova est o Genova Nervi sulla A12;

-chiusura della stazione di Busalla in entrata per chi è diretto verso Milano. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Ronco Scrivia.

A10 Genova-Savona

-chiusura del tratto compreso tra Genova Aeroporto e Genova Prà verso Savona. In alternativa si potrà entrare alla stazione di Genova Prà.

A12 Genova-Sestri Levante

-per chi proviene da Genova, deviazione obbligatoria in uscita alla stazione di Chiavari. Si potrà rientrare dalla stessa stazione, per riprendere l’itinerario.

A26 Genova Voltri-Gravellona Toce

-chiusura del tratto compreso tra Masone e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona, verso Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Masone, si potrà percorrere la SP456 del Turchino e rientrare alla stazione di Genova Prà sulla A10. Si segnala che, sulla SP456 del Turchino, vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, i mezzi pesanti che da Alessandria/Gravellona Toce sono diretti verso Genova, potranno percorrere la D26 Diramazione Predosa Bettole e proseguire sulla A7 Serravalle-Genova in direzione di Genova.