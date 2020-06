Autostrade, Cna Liguria: “Chiediamo l’esenzione del pedaggio”

Liguria. “Chiediamo l’esenzione del pedaggio autostradale”. Ad affermarlo il Presidente Cna Liguria Massimo Giacchetta, che ha proseguito: “La questione delle autostrade liguri genera una perdita di competitività per qualsiasi settore economico oltre che disagi a tutti i cittadini”.

“Siamo ormai di fronte a una paralisi quotidiana degli spostamenti e a causa dei lavori e degli scambi continui di carreggiata diventa rischioso qualsiasi tratto e gli incidenti sono all’ordine del giorno”.

“I lavori di manutenzione e messa in sicurezza sono necessari così come è stato evidenziato dalla Magistratura. Tuttavia, al momento non ci si muove su un percorso autostradale, ma su un itinerario a ostacoli che spesso è totalmente bloccato. Il rimpallo di responsabilità tra Governo e Regione e il far diventare il tema un argomento della campagna elettorale non risolve la situazione”.

“Abbiamo bisogno di segnali immediati. Per questo come Cna in rappresentanza dei nostri imprenditori e artigiani chiediamo da subito l’esenzione del pedaggio su tutta la rete autostradale ligure. Non si può pagare per restare in coda o muoversi su una sola carreggiata per marcia”.

“Qualsiasi comparto economico della nostra regione sta risentendo di questa gravissima situazione: dal turismo che, in queste ultimi fine settimana, sta timidamente ripartendo post lockdown, dell’autotrasporto, sino a qualsiasi imprenditore, professionista o produttore con necessità di spostamento. Anche chi attende del materiale per delle lavorazioni è fermo e non può programmare nessun intervento per i ritardi delle consegne. L’attività delle nostre imprese dell’autotrasporto è impossibile e con danni incalcolabili. La Liguria è di fatto un territorio inaccessibile dal punto di vista dei trasporti e della viabilità”.

“In pochi mesi non si possono recuperare le carenze di quarant’anni. La messa in sicurezza è prioritaria, ma l’attuale situazione rende ogni spostamento pericoloso per l’incolumità stessa degli automobilisti. Ci rifiutiamo di pagare ulteriormente un pedaggio per questo tipo di servizio. L’esenzione rappresenta un gesto minimo di comprensione verso il disagio che stanno subendo tutti gli utenti della rete autostradale ligure”, ha concluso il presidente di Cna Liguria.