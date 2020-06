Autostrade, Campomenosi (Lega): “Ho portato in Europa il caos autostrade Liguria e modello Genova”

Liguria. Nella giornata odierna, l’europarlamentare ligure Marco Campomenosi, capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo,è intervenuto durante la commissione Trasporti, alla presenza del commissario Adina Vălean, portando in Europa il problema del caos autostrade della Liguria e presentando il “modello Genova”.

“Il ponte di Genova, presso il quale proprio ieri ho effettuato un sopralluogo alla presenza di Matteo Salvini, Edoardo Rixi, Marco Bucci e Giovanni Toti, è una storia di successo, che parte da un dramma e da una situazione che non si deve ripetere, – ha dichiarato Campomenosi. – Un’opera da prendere a modello, in Italia e in Europa: questo è stato fatto grazie al lavoro delle realtà locali, dell’allora Governo e della stessa Commissione europea, che ha permesso di derogare tutto un sistema di regole che fa sì che in Italia, oggi, sia veramente complesso compiere rapidamente un’opera pubblica”.

“Auspico che la commissaria Valean possa venire a vedere i lavori e ammirare la bellezza di questa infrastruttura. Il nord ovest del Paese, in particolare la Liguria, sta vivendo in questi giorni una situazione drammatica per i trasporti: la Liguria ha la più alta densità delle gallerie italiane, l’Italia il 50% delle gallerie europee. Al Governo non avevano ancora adempiuto alla direttiva sulla sicurezza delle gallerie, così il Ministero dei Trasporti e la società concessionaria stanno facendo svolgere lavori tutti insieme, in una gestione folle che sta paralizzando un territorio e che incide anche sul traffico verso Francia meridionale e Spagna”.

“È fondamentale che le opere accessorie ai grandi corridoi della rete Ten-T siano finanziate in maniera seria e importante, altrimenti si creano sacche di paralisi”, ha concluso l’europarlamentare della Lega.