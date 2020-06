Autostrade, ancora disagi: code su A10 e rallentamenti su A26 e A12

Autostrade. Altra giornata “difficile” per chi viaggia sulle autostrade liguri, in particolare in prossimità delle tratte interessate dai cantieri.

Sulla A10 si registrano 4 chilometri di coda tra l’innesto dell’A26 e il casello di Pegli, in direzione Genova a causa del traffico intenso delle due direttrici che convergono in una sola corsia di marcia: il tratto urbano della autostrada, tra Pra’ e Aeroporto, infatti, è interessato da uno scambio di carreggiata, e in direzione ponente i caselli compresi non sono accessibili.

Rallentamenti e code a tratti anche sulla A26, dove si viaggia per diversi chilometri sulla stessa carreggiata con una corsia per senso di marcia a causa del cantieri presenti per alcuni controlli su gallerie e viadotti. Il punto più critico è l’intersezione con la A10, in direzione del capoluogo ligure.

Si segnalano anche disagi sulla A12 tra l’innesto della A7 e il casello di Genova Est con code a tratti per traffico intenso. La situazione in tutti questi tratti è in peggioramento con l’aumentare del traffico verso l’orario di punta degli spostamenti mattinieri.

Alcuni utenti in transito hanno segnalato lamiere disperse sulla corsia verso Genova, tra Arenzano e Voltri, facendo subito riferimento a nuove onduline staccatesi dal soffitto di qualche galleria. La notizia tuttavia è stata smentita da Autostrade per l’Italia che ha parlato di carico disperso da un camion in transito, immediatamente rimosso dagli operai.