Autostrade: ancora code sulla A10, 4 km tra Celle Ligure e Savona

Liguria. È sempre critica la situazione delle autostrade della nostra regione. In questi minuti si registrano infatti rallentamenti per lavori sull’A10 Genova-Savona-Ventimiglia al km 32.35 in direzione Ventimiglia: la coda è di 4 km tra Celle Ligure e il bivio con l’A10 – inizio Complanare Savona (svincolo per la Savona-Torino).

Code anche al km 12.6 in A10 tra Voltri e l’allacciamento con la A26 in direzione nord provenendo da Ventimiglia verso Gravellona Toce a causa degli ormai cronici cantieri ma anche del traffico dell’ora di punta pomeridiana.

In questo tardo pomeriggio si registrano anche 11 km di coda tra il casello di Bolzaneto sulla A7 in direzione sud e la A12 all’altezza di Genova Nervi in direzione est. Colpa dell’esodo verso il mare ma anche dei cantieri e dei restringimenti di carreggiata che costringono il traffico a scorrere su una sola corsia.

Nel fine settimana potrebbe andar peggio per la viabilità a causa delle molteplici problematicità per altri lavori stradali programmati.