Agg. ore 10.20: Il tratto di A10 tra Genova Pra’ e Genova Pegli è stato riaperto poco prima delle 10, appena terminati gli interventi da parte dei tecnici che dalla notte procedono con le attività programmate all’interno delle gallerie nel tratto. Al momento sulla A10 dopo Varazze in direzione Genova si registrano 13 km di coda che si riflettono con 15 km in A26 dopo Ovada, sempre verso Genova.

Per consentire ai veicoli provenienti dalla A26 di raggiungere il nodo genovese – come stabilito nella programmazione di viabilità alternativa, condivisa nei tavoli istituzionali territoriali – il traffico viene deviato verso la A7. Squadre di addetti alla viabilità presidiano le tratte per supportare gli utenti e indirizzarli lungo i percorsi stabiliti.

di 7 Galleria fotografica Code e disagi A10 chiusa









Liguria. Sulla A10 Savona-Genova tra Genova Pra’ e Genova Pegli in direzione di Genova, l’autostrade è chiusa per lavori. Il tratto è stato interessato da interventi di ispezione e manutenzione straordinaria durante la notte, ed è stato necessario posticiparne la riapertura.

Riapertura prevista dopo le ore 9. “Al momento i tecnici stanno effettuando i controlli nelle gallerie San Paolo della Croce e Rexello – comunica Autostrade per l’Italia – appena terminate le attività sarà possibile riaprire il tratto, nella mattinata odierna”.

All’uscita obbligatoria di Genova Pra’, ci sono almeno 4 km di coda a partire da Arenzano. Sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra Masone ed il bivio con la A10 Genova – Ventimiglia verso Genova si sono formati almeno 2 km di coda (dati delle 7,30). Disagi anche per traffico urbano in direzione centro, con tutta il flusso autostradale che si è riversato sull’Aurelia.

Al momento non si hanno i dettagli delle operazioni in corso nel tratto interessato: i lavori previsti questa notte erano legati agli approfondimenti resisi necessari per le gallerie e la loro condizione. La proroga della riapertura in questi casi “è messa in conto” se serve per concludere un intervento o mettere in sicurezza un manufatto, nella speranza che il termine non diventi di una settimana come successo per altri contesti.