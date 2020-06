Auto sbanda e va a sbattere contro le impalcature nella galleria Valloria: traffico in tilt tra Savona e Albissola

Savona. Non ha avuto, per fortuna, conseguenze gravi l’incidente stradale verificatosi questa mattina sull’Aurelia a Savona.

Un’auto ha sbandato mentre stava viaggiando all’interno della galleria Valloria ed è andata ad impattare contro le impalcature installate da Anas per effettuare alcuni lavori di manutenzione alle pareti e alla volta del tunnel.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed un’ambulanza della croce bianca di Savona insieme alla polstrada. Per fortuna il conducente del mezzo non ha riportato ferite. Il cantiere è attivo solo di notte, perciò al momento dell’incidente non erano presenti operai al lavoro.

Il sinistro ha causato gravi code tra Savona e Albissola Marina.