Auto ribaltata nella notte a Varazze, conducente in ospedale

Varazze. Incidente stradale nella notte a Varazze.

Secondo quanto appreso, poco dopo le 3.00, il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo, ribaltandosi lungo la carreggiata. E’ successo all’altezza di via Padre Lorenzo Piazza, per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, militi della Croce Rossa varazzina e l’automedica del 118.

All’interno dell’abitacolo il guidatore, un uomo, estratto dai pompieri e soccorso dal personale sanitario: dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Stando a quanto riferito non ha riportato gravi traumi o ferite e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.