Aurelia bis, il ministro De Micheli assicura:  ”Massimo impegno da parte di Anas per la fine del cantiere”

Savona. “Riguardo alla problematica del cantiere Aurelia Bis ho avuto un confronto e ricevuto dal ministro De Micheli la garanzia del massimo impegno da parte di Anas per quanto concerne la ripresa dei lavori e la conclusione dell’opera, in modo da arrivare alla pubblicazione del bando di gara già entro la fine dell’anno in corso”. Lo fa sapere Roberto Arboscello, vicesegretario vicario provinciale del Partito Democratico e sindaco di Bergeggi.

“Un eventuale commissariamento è stato escluso in quanto la tempistica prevista con la procedura ordinaria è del tutto sovrapponibile a quella derivante da una procedura straordinaria con il commissario, che peraltro non avrebbe assicurato neppure risparmi in termini di costi – prosegue Arboscello – L’opera ha una percentuale di realizzazione del 81%, il contratto è stati sciolto dal Tribunale ed è già stato stipulato l’accordo attuativo per la progettazione esecutiva della parte di opere da completare”.

“Entro 120 giorni a partire dal 22 maggio si prevede la pubblicazione del bando di gara, quindi entro fine anno – conclude il vicesegretario vicario – Continuerò e continueremo a seguire attentamente l’evolversi della situazione in stretto contatto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro De Micheli. Quest’opera è fondamentale per un intero territorio che ha aspettato fin troppo: ora è il momento, nonostante le difficoltà, di chiudere il cantiere e consegnare a Savona e ai territori limitrofi”.