Provincia. Eccoci arrivati a poche ore da luglio. Da domani la stagione entra nel primo dei suoi mesi di fuoco. D’accordo, non sarà la stessa cosa per via del virus (non sappiamo se sulla via del tramonto definitivo o solo “nascosto” dal caldo) e soprattutto della congiuntura economica sfavorevole, ma proprio per questo la voglia di eventi è ancora maggiore, ed è giusto aiutare enti, associazioni, imprenditori che sono ripartiti organizzando piccoli e grandi spettacoli, spesso a costo di enormi sacrifici.

IVG fa la sua parte con una ricca agenda di manifestazioni di facile consultazione (leggi qui) su cui cercare ciò che ci piace a seconda del giorno che si vuole prendere in considerazione, della località, della tipologia dello spettacolo o ancora combinando più criteri di selezione.

Foto 2 di 2



Che stiamo entrando nel vivo lo dimostra la prima serata del Festival Teatrale di Borgio Verezzi, in piazza Sant’Agostino, che venerdì 3 parte alla grande grazie a “Parlami d’amore Mariù” con Rocio Morales e Paolo Conticini (leggi qui).

“Savona Estate” è partita e speriamo abbia buon vento. Abbiamo seguito da vicino eventi come la riapertura delle discoteche o lo splendido spettacolo dei fiori a Villa della Pergola di Alassio. Domani toccherà al parco acquatico Le Caravelle di Ceriale, un classico tra le attrazioni turistiche della Liguria, riaprire finalmente i battenti.

Ma tutti noi abbiamo un luogo del cuore a cui teniamo in modo particolare. IVG vorrà dare spazio anche a questi buoni sentimenti. Ci rivedremo presto.