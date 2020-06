“Aria nuova per Albenga” e “Solo per Albenga”: “Tutti uniti per l’ospedale, pronti a scendere in piazza”

Albenga. “In questo momento di confusione amministrativa sul tema della sanità in particolare modo sulla gestione dell’ospedale di Albenga ci sentiamo di lanciare un appello: tutti uniti per il bene del Santa Maria”. Con queste parole Saverio Gaglioti, portavoce delle due liste civiche “Aria nuova per Albenga” e “Solo per Albenga”, annuncia la posizione pubblica dei due gruppi che hanno sostenuto il sindaco Riccardo Tomatis al ballottaggio e ora rappresentate in consiglio comunale dal presidente Diego Distilo.

“Durante la campagna elettorale scorsa ci siamo sempre schierati per la sanità pubblica – ricorda – e sopratutto per la gestione dell’ospedale di Albenga in forma pubblica. Oggi più che mai, a seguito dei ricorsi fatti dai privati che potrebbero portare ad allungare i tempi per il funzionamento del nostro ospedale, chiediamo alla Regione Liguria di intervenire nel miglior modo possibile affinché ad Albenga tornino in funzione i reparti essenziali nell’ospedale”.

“Venuti a conoscenza della riunione tenuta ieri sulla sanità dove tutti insieme hanno deciso di convocare l’assessore Sonia Viale ci auguriamo che la stessa partecipi e ci spieghi come vuole portare avanti la sanità ligure – conclude Gaglioti – Noi ci siamo e ci saremo sempre a difesa dell’ospedale, pronti a scendere in piazza con manifestazioni pacifiche a favore della nostra struttura”.