Pietra Ligure. Dopo il periodo di lockdown l’amministrazione comunale pietrese ha portato avanti una serie di interventi di manutenzione, igienizzazione e sanificazione per consentirne la riapertura in tutta sicurezza delle aree verdi e per bambini.

Gli interventi di igienizzazione dei giochi verranno ripetuti a cadenza regolare per garantire una maggiore sicurezza, mentre, per quanto riguarda lo sfalcio dell’erba, al primo taglio già eseguito ne farà seguito un secondo in tempi brevi per consentire una ulteriore rifinitura delle lavorazioni.

“Era indispensabile operare per una completa riapertura e fruibilità di parchi pubblici, zone verdi e aree giochi per la stagione estiva, dando la possibilità ai nostri concittadini e ai nostri turisti di godersi appieno il nostro territorio e permettendo ai più piccoli di giocare in tutta tranquillità e sicurezza” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al verde pubblico Francesco Amandola.

“Nelle aree giochi del territorio comunale, inoltre, le norme di prevenzione sanitaria anti-covid e le regole di comportamento sono state predisposte utilizzando simpatici disegni a “misura” di bambino e indicazioni facilmente comprensibili dai più piccoli – spiegano – Una bella iniziativa di comunicazione tutta dedicata ai nostri bimbi che pensiamo possa essere una sorpresa bella e utile perchè non c’è modo migliore di raccontare le misure da seguire se non con il linguaggio dei più piccoli che usano e frequentano le nostre aree gioco”.

“I bambini e le famiglie sono invitate a seguire le regole di comportamento per il contenimento della diffusione del Covid-19 e, quindi, a indossare la mascherina; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; igienizzarsi spesso le mani; non creare assembramenti; coprirsi naso e bocca con un fazzoletto o con il braccio quando si tossisce o starnutisce; non gettare a terra mascherine e guanti usati; mantenere la distanza minima di un metro” aggiungo in De Vincenzi e Amendola.

Poi concludono: “Infine, sempre in tema di manutenzione e cura di tutte le aree pubbliche comunali, l’amministrazione ha in cantiere un altro intervento atteso e richiesto, ovvero quello del restyling del parco giochi di via Piani, situato in una zona residenziale, dove è già stata fatta una azione di pulizia e sfalcio erba e per la quale ora stiamo predisponendo la sostituzione dei giochi danneggiati per avere un’altra area pienamente fruibile e sicura”.