Area Calcio Andora, due nuovi innesti nel consiglio direttivo

Andora. L’Area Calcio Andora Asd annuncia due nuovi innesti nel consiglio direttivo. Rispondono ai nomi di Sergio Oneglio, che dirigerà lo staff della cucina negli eventi e manifestazioni organizzati dalla società, e di Elia Purita, che oltre a mantenere il ruolo di preparatore dei portieri della prima squadra e della Juniores si occuperà della gestione canali social e comunicazione oltre a collaborare all’organizzazione dei tornei.

Il nuovo consiglio direttivo della società andorese si è subito messo al lavoro e sta valutando in questi giorni la possibilità di dare vita ad squadra Juniores, oltre alla formazione della prima squadra, in collaborazione con mister Giancarlo Delfino, passando dalla conferma di parte del blocco della scorsa stagione e vagliando l’inserimento di nuovi giocatori.

Compatibilmente con il Dpcm in imminente uscita da parte del Governo, verrà realizzata la consueta Luglio Fest, dal 16 al 19 luglio, con annessi un torneo di calcio a 5 ed un evento enogastronomico che per quest’anno avrà la formula dello “street food”, in modo da rispettare le linee guida regionali.