Anziana colta da malore in spiaggia a Loano, il Sib: “Salvata grazie alla bravura e alla preparazione dei nostri bagnini”

Loano. La bravura e la professionalità del bagnino, ma anche l’addestramento e l’aggiornamento che i guardaspiagge ricevono costantemente. Sono questi i fattori che, martedì 23 giugno, hanno consentito a Stefano Giobellini, bagnino in servizio presso i Bagni Ondina e Borsalino di Loano, di salvare una 70enne colta da malore in mare.

IVG.ita ha raccontato la vicenda qui: Giobellini era di guardia sulla sua torretta, quando ha scorto in mare una donna in difficoltà. Come raccontano dal Sib di Loano, Stefano “senza tentennamenti si è gettato in acqua e con una tecnica di nuoto definita ‘Trudgen’ che permette all’operatore di non perdere mai di vista la vittima, ha raggiunto la donna e l’ha riportata a riva. Con la collaborazione di un’infermiera, cliente dello stabilimento, ha effettuato le prime e fondamentali manovre di soccorso che hanno permesso all’equipe del 118 di di portare la paziente viva (seppure in gravi condizioni) al Santa Corona di Pietra Ligure”.

“Il successo dell’intervento – aggiungono dal Sib – è dovuto, oltre che alla bravura e professionalità del collega, anche al continuo addestramento e aggiornamento che i bagnini ricevono costantemente. Anche quest’anno per la settima volta il dottor Brunello Brunetto, loanese, direttore del dipartimento emergenza urgenza dell’Asl2 nonchè primario della terapia intensiva dell’ospedale San Paolo, terrà un seminario di aggiornamento, dedicato alle procedure di soccorso, con un occhio di riguardo alle ultime linee guida sulla rianimazione cardiopolmonare recentemente modificate per la pandemia da Covid-19”.

Brunetto, coadiuvato dai colleghi anestesisti rianimatori Alberto Ratto e Simone Bazurro, aggiorneranno i bagnini del comprensorio loanese sulle ultime linee guida in termini di soccorso in mare: “Un impegno costante con cadenza annuale – afferma Brunetto – che ci permette di mantenere un livello elevato di performance sanitaria da parte dei bagnini, impegnati in prima linea, anche a garanzia di una sinergia e continuità della cura del paziente critico dal territorio alla terapia intensiva”.

Il presidente dei Bagni Marini di Loano, Marco Zappa, aggiunge: “Anche quest’anno iniziamo la stagione con i preziosi suggerimenti di Bunetto, Ratto, e Bazurro: per noi lifeguard è un privilegio poter beneficiare dell’enorme esperienza di tre professionisti del loro calibro”.