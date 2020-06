Albenga. “Oggi, 5 giugno, si celebra il 206° anniversario dalla fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Grazie agli uomini e donne in divisa che ogni giorno ci proteggono con grande professionalità e intenso lavoro, pur se in un organico ridotto di forze e con stipendi sottodimensionati rispetto al rischio di perdere la vita per difendere i cittadini onesti”. Lo dichiara, in una nota, il consigliere comunale ingauno di minoranza Eraldo Ciangherotti.

“Sono contento che nella nostra città ci sia la Stazione dei Carabinieri – spiega l’esponente forzista -. Purtroppo, sono ancora tante le zone critiche di Albenga, dove spaccio e criminalità fanno da padroni. Viale Pontelungo, Piazza Paolo VI, piazza del Popolo, per citare alcuni esempi eclatanti di segnalazioni che riceviamo ogni giorno, hanno bisogno di presidi fissi che oramai ad Albenga stanno diventando necessari, indispensabili e non più rinviabili”.

“Mentre ci auguriamo che la Prefettura di Savona si renda conto del livello precario di sicurezza che si vive in molti quartieri di Albenga, i Carabinieri restano la nostra speranza per vivere più serenamente. Viva l’Arma dei Carabinieri, sempre!” conclude Ciangherotti.