Anna Maria Rebuttato nuovo presidente del Rotary Albenga

Albenga. Giovedì 26 giugno, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale imposto dalla pandemia di Covid-19, si è svolto il tradizionale passaggio delle consegne del Rotary Club di Albenga tra il presidente entrante Anna Maria Rebuttato e il presidente uscente Claudio Dodero presso il Relais Borgofasceo di Ortovero.

“Il tema presidenziale di quest’anno è Il Rotary crea opportunità. Opportunità che il nostro Club deve rendere possibili per il nostro territorio in un momento così complesso, con particolare attenzione ai giovani e alle realtà in maggiore difficoltà – ha spiegato Rebuttato nel suo discorso di insediamento – È essenziale che il nostro Club continui a essere un punto di riferimento affermato e riconosciuto tra le locali associazioni di servizio, lavorando al fianco di istituzioni e servizi della nostra area con i service dei quali ci siamo proposti come capofila a livello distrettuale. Tra questi, un progetto a supporto del rilancio economico e turistico, che speriamo di realizzare in tempi brevi e grazie al supporto dei nostri soci. Inoltre, confermeremo la nostra attività di formazione e prevenzione nelle scuole avviata ormai da anni, alla quale continueremo ad affiancare service di successo nell’ambito della salute, compatibilmente con gli sviluppi dell’emergenza sanitaria”.

Oltre ai service dedicati al sociale, il Rotary Club Albenga continuerà la collaborazione con realtà del territorio. Il prossimo appuntamento è l’inaugurazione di una rubrica sul periodico dall’Associazione Vecchia Albenga, che consentirà a chiunque di chiedere una consulenza gratuita ai professionisti del Club.

Imperiese per nascita e albenganese di adozione, Anna Maria Rebuttato è laureata in Medicina e chirurgia presso l’università di Genova, ove ha conseguito due specialità in Ematologia e Medicina interna. Da circa trent’anni è di ruolo presso l’Ospedale di albenga, nel quale è responsabile della struttura semplice di Day hospital della divisione di Medicina.

Per realizzare gli obiettivi, il Rotary Albenga si avvarrà del lavoro dei soci e del nuovo Consiglio Direttivo, composto da Anna Maria Rebuttato (presidente), Vittoria Fiori (vice presidente), Luigi Padula (segretario), Angelo Parolini (tesoriere), Maria Federica Crotti (presidente eletto), Claudio Dodero (presidente uscente), Monica Vazio (prefetto) e dai consiglieri Silvio Auxilia, Sandra Gestro, Marco Maiello, Jacqueline Visconti.

Nella stessa serata presso il Relais Borgofasceo sono state consegnate le Paul Harris Fellow a Angelo Parolini, Matteo Paoletti e Roberto Durante.