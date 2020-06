Angelo Vaccarezza: “La politica è contatto con chi ha necessità di ascolto, è risolvere problemi”

BUON SABATO AMICI

Pare ormai certo che i Liguri potranno decidere chi sarà il loro Governatore Domenica 20 e Lunedì 21 Settembre prossimi.

È iniziata quindi, quasi ufficialmente, la campagna elettorale.

Un campagna che si svolgerà in maniera differente dalle altre stante l’emergenza in corso che, mi è doveroso ricordare, non è ancora terminata.

Alcune cose però non sono cambiate negli anni.

La prima, è il mio amore per la mia terra.

La seconda, è la voglia di mettermi al servizio della mia gente.

La terza, la mia costante presenza sul territorio e il contatto con le persone.

Vedete, ho sempre pensato che la politica non debba essere mera apparenza, ma sostanza che si concretizza nell’essere fisicamente in contatto con chi, in quel momento ha necessità di ascolto, aiuto.

La politica è per me, cercare soluzioni e dove possibile risolvere i problemi, con i fatti e non con le parole.

Certo non mi sento Superman e nella vita so bene di non esserci sempre riuscito.

Ma di una cosa sono sicuro, ed è che la faccia che si espone è sempre stata la mia, così come le forze spese in ogni criticità, emergenza, sempre rispettando il mio ruolo e quello di chi con me ha percorso tanta strada.

Quando scrivo c’ero, è perché so CHI sono.

Quando scrivo ci sono, so cosa devo e voglio fare.

Quando scrivo ci sarò, so che i chilometri che faremo insieme sono ancora molti.

IO CI SONO, SEMPRE!

CON VOI,

PER VOI,

PER LA NOSTRATERRA.

Angelo Vaccarezza