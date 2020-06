Andora, da lunedì aperte le iscrizioni a campo solare e asilo nido estivo

Andora. Prenderanno il via il 1 luglio ad Andora il campo solare e l’asilo nido estivo. A comunicarlo è il vicesindaco e assessore alle Politiche sociali Patrizia Lanfredi. Le iscrizioni per entrambi i servizi saranno aperte da lunedì 15 giugno a martedì 23 giugno.

Le misure di contenimento del contagio, assunte con provvedimenti nazionali e regionali, hanno comportato la chiusura delle istituzioni scolastiche e formative di ogni ordine e grado, nonché la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia, determinando di fatto per le famiglie con figli minori notevoli difficoltà organizzative, sia nel periodo del lockdown che ora che è stata possibile una quasi completa riapertura delle attività.

“Il Comune di Andora – dichiara Lanfredi – ha da subito cercato di gestire l’emergenza socio-economica provocata dalla pandemia con molteplici interventi, senza mai dimenticare la fascia dei più piccoli. Abbiamo pertanto cercato di trovare soluzioni che potessero sollevare la famiglia nella gestione dei figli e soprattutto che potessero offrire nuovamente ai bambini occasioni di svago e socializzazione tra coetanei. Impresa non semplice, poiché ogni iniziativa deve necessariamente e giustamente tenere conto delle limitazioni organizzative dovute all’emergenza COVID-19 (distanziamento sociale, sanificazione, divieto di assembramento, eccetera)”.

“Pur tenendo conto di tutto ciò – prosegue – e nel pieno rispetto delle Linee guida nazionali e regionali approvate nel frattempo, dal 1 luglio e per tutto il mese di agosto attiveremo due servizi per i minori: un campo solare estivo e un asilo nido estivo”.

Tutta la modulistica da compilare, nonché ogni altro dettaglio organizzativo è pubblicato e scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Andora. Le iscrizioni per entrambi i servizi, come detto, saranno aperte da lunedì e proseguiranno fino a martedì 23. Per informazioni telefoniche: 0182/6811275.