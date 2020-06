Ancora caos sulle autostrade liguri: quasi 10 km di coda tra Varazze e Albisola. Traffico bloccato sulla superstrada di Vado

Provincia. Alle 12 di oggi aveva toccato la lunghezza di 9 chilometri la coda formatasi in A10 tra i caselli di Varazze ad Albisola (in direzione di Savona). Un’altra giornata da bollino rosso, per non dire nero, sulle autostrade liguri, interessate in questi giorni da un gran numero di cantieri e lavori che, inevitabilmente, compromettono la scorrevolezza del traffico.

E sono proprio i cantieri presenti lungo la tratta ad aver generato il serpentone di quasi 10 chilometri tra Varazze e Albisola.

Non va meglio nel genovese: diversi chilometri di auto incolonnate si sono registrati sulla A26, tra Masone e Pra’, in direzione del mare, e sulla autostrada A12, dove ci sono 5 chilometri tra il bivio con A12/A7, con ripercussioni già per chi si immette a Bolzaneto, e Nervi e altri 5 chilometri tra Nervi e Recco, altri 5 chilometri.

Scambi di carreggiata e corsie uniche praticamente senza soluzione di continuità alla base dei rallentamenti in queste ore in cui, complice il bel tempo, sono molti i turisti arrivati dalle regioni del nord e i genovesi diretti verso le riviere.

Ingorghi, naturalmente, anche sulla viabilità ordinaria. Nel savonese, traffico in tilt sulla superstrada a Vado Ligure per l’intervento di rimozione mediante smontaggio del carbodotto a servizio della centrale Tirreno Power.

I disagi si protrarranno fino a domani, visto che Anas ha predisposto (dalle ore 00.01 alle 23.56 di domenica 20 giugno, quindi per tutta la giornata) la chiusura al traffico della statale 1 Dir/A “di Vado Ligure” dal chilometro 0 al chilometro 2,836.