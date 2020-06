Altare, Enpa soccorre un parrocchetto: appello per ritrovare i proprietari

Altare. I volontari della Protezione Animali hanno recuperato nel centro di Altare un parrocchetto monaco molto domestico.

“Chi lo avesse perduto, – hanno fatto sapere da Enpa, – lo può riavere, dimostrandone la proprietà con documenti, rivolgendosi all’Enpa, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19”.

“Sono molti di più di quanto si possa immaginare gli animali esotici comprati ed ospitati nelle case italiane; l’appello pressante dell’Enpa è di evitare di comprarli, per non alimentare un mercato peraltro ancora molto florido, in cui gli animali sono sempre sfruttati commercialmente”.

“Infatti molti muoiono durante la cattura o il trasporto dai paesi d’origine ed i superstiti sono condannati a vivere in ambienti inadatti e quasi sempre prigionieri in gabbie, teche o recinti, come pure i soggetti appartenenti ad una specie che si riesce a far riprodurre in allevamenti; e quando fuggono o vengono abbandonati vanno spesso incontro a morte certa oppure, se riescono miracolosamente ad ambientarsi, entrano in conflitto con la fauna selvatica locale che, a sua volta rischia spesso l’estinzione per causa loro”, hanno concluso.