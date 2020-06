Altare, annullato il Giro del Burot 2020. Croce Bianca: “Concentriamoci sul soccorso e l’assistenza”

Altare. “È con grande dispiacere che ufficializziamo per quest’anno l’annullamento del Giro del Burot, che abbiamo organizzato con grande gioia e impegno per 37 anni e ha sempre costituito per noi e tutta la comunità altarese una piacevole occasione per stare insieme e festeggiare l’inizio dell’estate e il valore del volontariato”. La comunicazione arriva dalla Croce Bianca e dagli organizzatori della sagra – manifestazione sportiva.

“La delicata situazione in cui ci troviamo attualmente, in cui il comportamento corretto di ciascuno è determinante per la tutela di tutti, rende impossibile operare e divertirsi in sicurezza – proseguono – Pertanto pensiamo che la soluzione migliore sia concentrarci sull’attività di soccorso e assistenza che cerchiamo ogni giorno di svolgere al meglio”.

“Nell’attesa di recuperare alla grande l’anno prossimo cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che, nonostante le difficoltà, le complicazioni e i timori di una fase così delicata come quella dei mesi scorsi, hanno continuato a svolgere servizio con professionalità e passione, mettendosi costantemente alla prova e tutti i cittadini e le attività che ci hanno sostenuto e fatto sentire la loro vicinanza”, concludono i rappresentanti della Croce Bianca.