Finale Ligure. All’Istituto Alberghiero “Migliorini” di Finale Ligure tornano le “Paracuochiadi”.

Il torneo, giunto alla sesta edizione, affianca alunni normodotati e altri con diverse abilità di vari istituti del comprensorio. Come consuetudine, la manifestazione prevede una gara di cucina riservata agli allievi diversamente abili che frequentano l’Istituto e a tutti gli alunni disabili delle scuole Alberghiere della Regione.

Quella che andrà in scena quest’anno sarà un’edizione speciale, che verrà trasmessa in diretta su Facebook e Instagram: “E tu che fai sabato mattina? Ti aspettiamo alle nostre #paracuochiadi 2020 special edition #iorestoacasa non mancate – si legge sulla pagina social dell’istituto scolastico -. I nostri ragazzi hanno bisogno del vostro supporto (e se lo meritano tutto)”.

L’appuntamento con le “Paracuochiadi” è per sabato 6 giugno alle ore 10.30 in diretta sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’Istituto Alberghiero “Migliorini Da Vinci” di Finale Ligure.