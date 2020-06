Albisola Superiore, spiagge libere divise tra famiglie e singoli. L’assessore Ottonello: “Non sarà un’estate normale”

Albisola Superiore. Tre spiagge libere riservate a famiglie e gruppi, due destinate ai singoli. E’ questa la proposta anti-contagio ideata dal Comune di Albisola Superiore, in vista della stagione balneare ormai alle porte.

“Le spiagge più grandi – spiega l’assessore al turismo Luca Ottonello – situate accanto all’Arena Blanca, accanto alla Terrazza sul Mare e l’Ultima Spiaggia saranno riservate alle famiglie, ai gruppi, ai fidanzati, ai cosiddetti “congiunti” che necessitano di stalli maggiori con dimensioni di 10 metri quadrati, mentre le restanti due spiagge libere più piccole sono state pensate per i singoli, che hanno bisogno di uno stallo di dimensioni minori, pari a 4 metri quadri”.

“Questa decisione, che potrà essere modificata in tutto o in parte con il tempo – fa sapere l’assessore albisolese – è stata presa per rendere le spiagge più accessibili e personalizzate, senza dover perdere spazio, in particolare nelle spiagge più ridotte, che, con stalli ‘familiari’ avrebbero minori posti disponibili”.

Gli stalli prevedono pali in legno circondati da corde, diversamente dalla vicina Albissola Marina, che ha optato per sacchetti di sabbia segnaposto e aperto le spiagge a residenti e turisti già durante questo week-end. Tuttavia, ad accomunare le due cittadine turistiche la presenza degli steward. Come afferma l’assessore Ottonello, ad Albisola Superiore sarà presente uno steward in ogni spiaggia libera, con il potenziamento del servizio nelle giornate di maggior affluenza, come nei fine settimana.

“E’ inutile dirlo, questa sarà un’estate inedita e anomala, che non abbiamo mai visto prima – commenta Ottonello – Qualunque decisione modificherà e sconvolgerà le nostre abitudini, ma questa che abbiamo pensato in tempi ristretti e con le sole nostre risorse è una soluzione che permette di aprire e restituire le spiagge libere della nostra Albisola in modo gratuito e in sicurezza, senza trascurare le norme di prevenzione anti-contagio che lo Stato e l’OMS impongono”.

“Rispetto ad altri comuni che hanno scelto di optare per una semplice cartellonistica, puntando sulla buona condotta delle persone – conclude l’assessore albisolese – noi riteniamo che sia troppo presto per delegare le responsabilità ai bagnanti, perchè riteniamo di essere ancora ‘freschi’ da questa Fase 2 e che il rischio di contrarre il Covid sia ancora attivo”.