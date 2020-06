Albisola Superiore, si dimette la consigliera Nadia Freccero: la sostituisce Andrea Berta

Albisola Superiore. “Salutiamo e ringraziamo per il lavoro svolto fino ad oggi la collega Nadia Freccero che lascia, per motivi personali, il suo ruolo da consigliere comunale”.

A comunicarlo è il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini, che svela il nome del sostituto consigliere, che inizierà il nuovo incarico a partire dal prossimo consiglio comunale.

Andrea Berta aveva corso alle ultime elezioni del 2019 nella lista di maggioranza “La Nostra Città con Garbarini Sindaco” raggiungendo un totale di 80 voti, non abbastanza per ottenere un incarico in Comune. Tuttavia, in questo giugno 2020, è arrivata la novità.

Nei mesi scorsi si iniziava a percepire una sorta di allontanamento dalla vita politica di Nadia Freccero, in precedenza assessore all’ambiente nella giunta capeggiata dal sindaco Orsi, ma solo in questa ultima settimana sono state ufficializzate le dimissioni.