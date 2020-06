Albisola Superiore. E’ partita la sperimentazione della nuova rotatoria installata all’incrocio tra corso Ferrari e corso Mazzini ad Albisola Superiore.

Al momento, la polizia municipale e gli operatori del cantiere ancora attivo in piazza Dante stanno monitorando il traffico e il corretto rispetto della nuova segnaletica. A causa della novità, si segnala un aumento del traffico veicolare, tuttavia, le aspettative sono positive: una possibile soluzione all’annoso problema del congestionamento di mezzi che si verifica proprio in questo incrocio, in quanto infrastruttura cruciale di collegamento tra chi deve viaggiare tra le due Albisole, Celle Ligure, Varazze e Savona.

L’installazione della rotatoria, viste le dimensioni, ha previsto degli importanti interventi su tutta la piazza, con il taglio di alcuni elementi arborei (tra cui un cedro e un platano a bordo strada) e di parte dell’area pedonale.

Proseguono nella restante parte della piazza i lavori per realizzare nuove aiuole, mantenendo la tradizionale fontana azzurra, con una riqualificazione generale dell’intero sito. In un secondo momento verranno piantumati nuovi alberi e la piazza potrà far vedere il suo nuovo volto.

Al momento, lungo l’area di cantiere sono stati installati new jersey, reti e paratie per garantire la sicurezza pubblica, in particolare dei soggetti più deboli della strada: i pedoni. Trattandosi di un’area di cantiere il limite di velocità è stato stabilito a un massimo di 30 km orari.

Ricordiamo che, quelli che si stanno attuando nell’area di piazza Dante Alighieri sono interventi realizzati come opere di urbanizzazione a scomputo, dal soggetto attuatore che sta ristrutturando l’ex deposito ACTS dove aprirà un nuovo supermercato nella prossima estate.