Loano. Spettacolare intervento ieri dei vigili del fuoco di Savona per un albero caduto sulla massicciata ferroviaria a Loano, in via Aurelia, in corrispondenza del torrente Nimbalto.

Sul posto sono intervenute la squadra 61 del Distaccamento di Finale e, in supporto, la 12 proveniente dalla Centrale di Savona. Trattandosi di una zona fluviale sono stati coinvolti anche gli operatori Sfa (Reparto Fluviale).

Foto 3 di 3





I pompieri, mediante l’utilizzo di idrocostumi e mute, sono riusciti ad entrare nel letto del fiume per poi tagliare il grosso tronco: sezionandolo mediante l’utilizzo delle motoseghe, hanno liberato il letto del torrente.