Noli. In questi mesi e settimane di grande sofferenza per il settore turistico ed in particolare per quello alberghiero ecco una bella storia, che arriva da Noli, una delle località più apprezzate della riviera ligure. Una storia che riguarda proprio un hotel e due gestori che hanno rilevato l’attvità solo lo scorso anno e che si sono trovati alle prese con la chiusura obbligata per l’emergenza Coronavirus e ora con una stagione estiva ancora dalle mille incertezze.

“Grazie all’aiuto della famiglia Masala, proprietaria dell’immobile, che ci ha scontato due mensilità di affitto questa estate possiamo aprire” racconta Caterina, che assieme al marito gestisce l’hotel “Gentile”, situato in via Monastero: 10 camere per 17 posti letto, una piccola struttura ricettiva che come tante ha rischiato di non aprire i battenti per l’estate 2020. “Senza questo speciale sconto sarebbe stato impossibile per noi iniziare la stagione, considerando i mesi di blocco dell’attività e le spese da sostenere per tutte le misure di sicurezza sanitaria da attuare” aggiunge l’albergatrice nolese.

Foto 2 di 2



“Davvero un bel gesto da parte dei proprietari che sono venuti incontro alle nostre esigenze: abbiamo rilevato l’albergo nell’aprile 2019, abbiamo fatto una serie di lavori e investito per migliorare tutta la struttura, uno sforzo non da poco che rischiava di essere vanificato… La scorsa stagione, infatti, è andata molto bene e abbiamo ricevuto ottime recensioni da parte della clientela, abbiamo lavorato bene anche nei mesi invernali, poi lo stop imposto dal Covid-19 e le incertezze e le paure di questa stagione. Avendo iniziato solo lo scorso anno non avevamo anni di attività e grossi incassi alle spalle, tali da reggere l’urto di questa drammatica emergenza e di questa grave crisi per il turismo savonese, ora invece possiamo guardare all’estate e al futuro con più serenità e tranquillità” aggiunge ancora Caterina.

“Certo la stagione sarà difficile, lo sappiamo, apriamo questo venerdì e abbiamo 3 camere prenotate: ad oggi le prenotazioni per l’estate sono solo una quindicina e le incognite non mancano, purtroppo, ma almeno possiamo provarci…”.

“Oltre all’albergo abbiamo anche un ristorante e grazie all’amministrazione comunale possiamo utilizzare il dehor esterno per compensare i minori spazi interni a seguito del distanziamento sociale imposto per l’apertura e l’accoglienza dei turisti e degli ospiti”.

“Non possiamo che essere felici di iniziare e non possiamo che ringraziare per il gesto di generosità della famiglia proprietaria dei muri, un gesto non da tutti… Tra l’altro potremo contare su altri sconti dal mese di novembre se la stagione non andrà per il meglio e non sarà sui livelli dello scorso anno, un bel segnale di fiducia e un messaggio positivo per il settore del turismo alberghiero in un momento così difficile” conclude Caterina.

E in segno di gratitudine Caterina ha affisso uno speciale messaggio di ringraziamento verso i proprietari dell’immbile furoi dal suo hotel.