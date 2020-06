Albenga, via libera alla realizzazione del nuovo punto vendita Lidl in regione Bagnoli

Albenga. Via libera del consiglio comunale di Albenga, con 10 voti favorevoli (maggioranza ed il consigliere Roberto Tomatis), 3 contrari (Calleri, Porro, Ciangherotti) ed un astenuto (Minucci), alla realizzazione del nuovo punto vendita Lidl in regione Bagnoli.

Prenderà il posto del “Garden Center”, andando ad insediarsi in una zona in cui insistono già attività come l’Ipercoop, l’Eurospin e Decathlon, tra le altre, e che mira evidentemente a diventare, almeno nelle idee del Comune, un vero e proprio polo commerciale per l’albenganese.

Ad illustrare il punto all’ordine del giorno in consiglio è stato il sindaco Riccardo Tomatis: “Dal punto di vista urbanistico i privati che realizzeranno questa struttura di media distribuzione realizzeranno anche un parcheggio in parte ad uso pubblico, il rifacimento di una rotonda in via al Piemonte la realizzazione di una strada che collegherà viale Martiri della Foce con via al Piemonte comprensivi di marciapiedi oltre al versamento di 100 mila euro quale contributo straordinario dovuto al cambio di destinazione d’uso della superficie e 67 + 72 mila euro per oneri di urbanizzazione”.

Il consigliere Ciangherotti ha presentato una lettera di Lega Coop, Confcommercio e Confesercenti chiedendo di “sospendere la pratica”, che è però passata con ben 10 voti favorevoli.

“Le piccole realtà locali e di vicinato ci sono sempre state a cuore, – hanno replicato dalla maggioranza, – ma in questo caso riteniamo che non subiranno la diretta concorrenza del Lidl, non solo perché si rivolgono ad un mercato e un’utenza completamente diversa, ma anche perché questa attività di media distribuzione sorgerà in una zona già commerciale senza andarne a modificare il tessuto economico (sono infatti già presenti nella stessa area Ipercoop ed Eurospin). Inoltre la realizzazione di questo intervento comporterà vantaggi urbanistici ed economici dovuti anche al versamento di oneri di urbanizzazione”.