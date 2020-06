Albenga, un flash-mob contro la privatizzazione dell’ospedale

Albenga. Un flash-mob in difesa dell’ospedale di Albenga e contro la sua privatizzazione. E’ quello organizzato per venerdì 26 giugno alle 18.30 in piazza San Michele dai Cittadini Stanchi.

“L’epidemia Covid-19 che ha afflitto il mondo intero e con esso l’Italia ha cambiato la quotidianità di milioni di persone – spiegano gli organizzatori dell’iniziativa – Come ogni crisi anche questa mette a nudo criticità della nostra struttura sociale ed organizzativa e mette in discussione scelte fatte nel passato. Ogni cittadino in questo momento ha compreso in modo diretto o indiretto l’importanza di una gestione della sanità universale, cioè accessibile a tutti, pubblica, quindi non soggetta alle leggi di mercato, ed orientata al territorio, in modo da gestire in modo efficiente ed efficace le esigenze sanitarie dei diversi ambiti”.

“L’ospedale di Albenga negli scorsi anni è stato oggetto di un iter molto spinto di privatizzazione. La sua gestione è stata posta in appalto attraverso un discusso bando di concessione a privati il cui percorso non si è ancora concluso e questo ne ha causato il ridimensionamento dei servizi erogati con grave danno al territorio. Durante la crisi sanitaria ed ancora adesso, l’ospedale ha ritrovato la sua forte vocazione al pubblico servizio essendo stato temporaneamente dedicato alla lotta al Covid. La cittadinanza si è nuovamente resa conto dell’importanza del suo essere una struttura pubblica”.

Per questo motivo “venerdì 26 alle 18.30 durante lo svolgimento della commissione sanità [in municipio] ci incontreremo, senza affollamenti e mantenendo le distanze, in piazza San Michele come liberi cittadini per difendere il nostro ospedale. Se anche tu pensi che l’ospedale di Albenga, ed in generale la sanità Ligure, non debba essere oggetto di una privatizzazione sbagliata come concetto e come metodo vieni in piazza con noi”.