Albenga. La città delle torri fa un tuffo nel passato con il gradito ritorno sulle strade ingaune di carrozze e calessi. Ed è stato riportato anche alla luce il vecchio registro delle targhe dei carri, che giaceva negli archivi della Polizia Locale da oltre 50 anni.

Questa mattina il commissario capo della Polizia Locale di Albenga Paolo Lavagna e l’assessore Mauro Vannucci hanno consegnato la targa numero 1 al consigliere di minoranza della Lega Roberto Tomatis, che ne ha fatto richiesta per il suo calesse trainato dal cavallo Nilo dell’Est. Una passione che fa tornare alla mente altri tempi e che è stata accolta con entusiasmo in città.

Afferma l’assessore Vannucci: “Riportando alla luce il vecchio registro delle targhe dei carri rimasto negli archivi per oltre 50 anni, non può non venire un po’ di nostalgia dei tempi passati quando i mezzi di trasporto a trazione animale erano ampiamente usati nella nostra Piana. Tra tutti voglio ricordare il traballero che da Porta Mulino portava le persone fino al mare e che è stata una delle ultime carrozze a circolare per la nostra città”.

“Siamo felici oggi di aver consegnato questa targa, la numero 1, ma prima di riporre nuovamente il registro negli archivi aspetteremo ancora un po’, magari ci saranno altri appassionati che decideranno di farne richiesta e chissà che, vedere carrozze lucenti e calessi possa diventare anche una ulteriore attrazione per la nostra città”, conclude Vannucci.