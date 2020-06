Albenga. I volontari della croce bianca di Albenga sono intervenuti in via Torino per soccorrere un ciclista urtato da un motocarro.

L’incidente si è verificato intorno alle 15.45. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, i sanitari hanno trasferito il ciclista in codice giallo al Santa Corona di Pietra Ligure.

Foto 2 di 2



Sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia locale ingauna, che si sono occupati di effettuare i rilievi del caso.