Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis e l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi hanno effettuato un sopralluogo sul cantiere di messa in sicurezza di rio Fasceo e Carendetta.

Lo scorso 25 maggio era stato firmato ufficialmente il contratto per l’esecuzione dell’intervento e, contestualmente erano stati assegnati i lavori alla ditta S.A.S. Fratelli Vecchione che si è aggiudicata la gara proponendo un ribasso del 27,8% per eseguire quello che è il primo lotto funzionale finanziato attraverso i fondi PSR con 2,5 milioni di euro.

Foto 2 di 2



“Durante il sopralluogo di ieri mattina abbiamo incontrato i responsabili della ditta aggiudicatrice della gara che hanno già predisposto il cantiere ed iniziato i lavori. Dalle loro parole è emersa la volontà di velocizzare il più possibile i tempi in modo da rendere l’area sicura dal punto di vista idrogeologico il prima possibile e recuperare il tempo perso per il blocco dei cantieri dovuto all’emergenza Coronavirus” spiega il sindaco Riccardo Tomatis.

“Questo per noi è importante per terminare primo lotto di lavori, quantomeno per quel che concerne la parte idraulicamente più importante prima della stgione invernale”.

“Seguiremo da vicino i lavori in tutte le fasi esecutive e ringrazio la ditta S.A.S. Fratelli Vecchione per la disponibilità sin qui dimostrata. Questo è uno degli interventi simbolo della continuità amministrativa, e proprio per questo voglio ricordare il gran lavoro svolto dall’ex sindaco Giorgio Cangiano e di collaborazione tra enti” conclude Tomatis.

“La partenza di un intervento così importante, specie dopo questo periodo di lockdown, ritengo sia fondamentale per la nostra città” aggiunge l’assessore all’agricoltura Silvia Pelosi.

“Si tratta di un’opera che andrà a mettere in sicurezza, dal punto di vista idrogeologico, un’area sulla quale insistono abitazioni e aziende agricole che, purtroppo, in molti casi hanno già subito pesanti danni dal punto di vista economico in questo periodo e che, grazie a questi lavori per lo meno non dovranno più convivere con il timore di subire esondazioni e i conseguenti danni a ogni pioggia”.

“Questo sarà un intervento importante e ce ne saranno molti altri, in particolare su rii e fossati. Su questo tema, infatti, stiamo portando avanti il progetto per la costituzione di un consorzio di bonifica” conclude l’assessore ingauno.