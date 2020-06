Albenga, proseguono gli incontri “Restiamo insieme in una piazza virtuale”

Albenga. Sesto appuntamento per la serie di conferenze online, ideata dall’Associazione Immaginafamiglie APS-ETS, dal titolo “Restiamo insieme in una piazza virtuale – Incontri dopo la quarantena per ripartire. Conferenze, gruppi di approfondimento, interviste, presentazioni libri” per affrontare in modo costruttivo e creativo l’attualità del periodo così particolare che stiamo vivendo.

Giovedì 18 giugno alle ore 21, collegandoci tramite la piattaforma Zoom, potremo seguire la conferenza “Attraversare la soglia. Riti di passaggio e (forse) nuove stabilità”, a cura di Cristina Balma Tivola, antropologa culturale, praticante di arti visive, attivista culturale. Dialogherà con l’autrice Alfredo Sgarlato, psicologo e mediatore familiare. Questa prima serie di conferenze si concluderà giovedì 25 con un incontro curato da Stefano De Palo di Banca Etica.

L’autrice ci racconterà come i riti di passaggio siano una componente fondamentale nel formarsi di una comunità, e questa situazione di emergenza si può leggere come un momento collettivo di cambiamento, anche se non sappiamo ancora se verso nuove stabilità o altro.

Cristina Balma Tivola è antropologa culturale, praticante di arti visive, attivista culturale, PhD in antropologia culturale; si occupa di musei delle culture, arte contemporanea e migrazioni, teatro interculturale, televisione e società multiculturale, cinema etnografico. Tra le sue pubblicazioni, ”Identità in scena” (2013), “Visioni del mondo” (2004), “Andare altrove” (2017).

Per iscriversi e ricevere il link per entrare nella stanza virtuale scrivete un’email a immaginafamiglie@gmail.com o inviate un sms al 347 5031329.