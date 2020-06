Albenga, presentazione del libro “I sogni dei bambini” di Benini e Malombra

Albenga. Quinto appuntamento per la serie di conferenze online ideata dall’Associazione Immaginafamiglie APS-ETS dal titolo “Restiamo insieme in una piazza virtuale – Incontri dopo la quarantena per ripartire. Conferenze, gruppi di approfondimento, interviste, presentazioni libri” per affrontare in modo costruttivo e creativo l’attualità del periodo così particolare che stiamo vivendo.

Giovedì 11 alle ore 21 tramite la piattaforma Zoom si potrà seguire la presentazione del libro “I sogni dei bambini: tracce archetipiche nelle immagini della notte” di Elvezia Benini e Cecilia Malombra (Editore Franco Angeli). Dialogherà con le autrici Alfredo Sgarlato, psicologo e mediatore famigliare.

Il libro tratta dei sogni dei bambini in una prospettiva junghiana ed è il primo sull’argomento dopo quello scritto da Jung in persona. Dopo una parte introduttiva, in cui si esplicano le teorie junghiane del sogno, del simbolo e degli archetipi, vengono analizzati una serie di sogni di bambini e ragazzi/e dai 4 ai 14 anni raccolti dalle autrici nel corso della loro esperienza terapeutica.

Dopo aver evidenziato la struttura del sogno, simile a quella di un’opera teatrale, con introduzione (l’ambiente) la “peripezia” e la conclusione (“lisi”), si ricerca la presenza nei sogni dei maggiori archetipi: Anima, Animus, Ombra, Senex, Puer e i 4 elementi (presente soprattutto l’acqua), o la loro impersonificazione in personaggi delle favole o reali.

Particolare attenzione ai temi della crescita, del cambiamento, del confronto con le parti negative di sè. Nel finale una critica alla società e soprattutto alla scuola che hanno una visione parcellizzata, numerica del bambina, e non una che integri e sviluppi una visione complessa della psiche.

Gli incontri sono gratuiti e si terranno via internet, mediante l’utilizzo di una piattaforma ZOOM online. Per iscriversi e ricevere il link per entrare nella stanza virtuale è possibile scrivere un’email a immaginafamiglie@gmail.com o inviare un sms al 347 5031329.