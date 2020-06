Albenga, Lidl raddoppia: richiesta di costruzione di nuovo punto vendita in regione Bagnoli

Albenga. Lidl raddoppia (o almeno ci prova) ad Albenga, con l’obiettivo di aggiungere a quello di via Nino Bixio già esistente, in centro città, un secondo punto vendita, questa volta situato in via al Piemonte, in regione Bagnoli.

Una zona su cui, al momento, insistono già attività come l’Ipercoop, l’Eurospin e Decathlon, tra le altre, e che, se come pare, la pratica dovesse andare in porto, mira a diventare un vero e proprio polo commerciale per l’albenganese.

Proprio così perché la richiesta di Lidl Italia sarà discussa tra i punti all’ordine del giorno della nuova seduta consiglio comunale di Albenga, che si svolgerà lunedì 15 giugno.

La richiesta riguarda “la costruzione di un nuovo edificio a destinazione commerciale e contestuale insediamento di media struttura di vendita (MSV) alimentare e non alimentare”. Un dettaglio non indifferente che può consentire a proponenti e Comune di “aggirare” lo scoglio della nuova normativa regionale che “impone la sospensione temporanea della presentazione di domande per grandi strutture di vendita e centri commerciali fino al 31 dicembre 2020”.

Nuova apertura è anche sinonimo di nuovi posti di lavoro e lo sa bene il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha spiegato ai microfoni di IVG.it: ““In un momento difficile come quello che stiamo vivendo legato all’emergenza Covid, la realizzazione di infrastrutture è estremamente importante sia per l’aspetto occupazionale in relazione ai lavori di costruzione sia per i posti di lavoro che si verranno a creare in seguito alla nuova apertura”.

“Inoltre, attraverso gli oneri di urbanizzazione si riuscirà a completare dal punto di vista infrastrutturale un’area come quella di via al Piemonte, già popolata da diverse attività e che potrà diventare ancora più appetibile per altri imprenditori”, ha concluso il primo cittadino.