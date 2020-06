Albenga, l’ambulatorio vaccinale è salvo: si trasferisce in ospedale

Albenga. Buone notizie per la sanità albenganese, pur impegnata a fare i conti con le dense nubi di incertezza che avvolgono, ormai da tempo, l’ospedale Santa Maria di Misericordia di Albenga. Le good news riguardano l’ambulatorio vaccinale, di cui si temeva il trasferimento a Loano a causa delle difficoltà nel garantire le misure anti-Covid nell’attuale sede di via Trieste: l’ambulatorio rimarrà ad Albenga, ospitato proprio all’interno dell’ospedale.

La notizia è stata data dal sindaco Riccardo Tomatis al termine della conferenza dei sindaci del distretto sociosanitario insieme all’assessore regionale Sonia Viale e al direttore generale di Asl 2 Paolo Cavagnaro. “Questa è una notizia molto importante, visto che c’era il dubbio se sarebbe rimasto o no nella nostra città – ha detto il sindaco – E’ stato scelto di spostarlo in ospedale, e per questo ringrazio sia Viale che Cavagnaro, con cui in queste settimane abbiamo avuto contatti continui. Abbiamo trovato quella che secondo me è la sistemazione più di buonsenso, perché accontenta tutti”.

“Il centro vaccinazioni è un riferimento per tutto il comprensorio, accedono tutti i bambini e non solo di costa ed entroterra – ha ricordato Tomatis – Questa è una prima vittoria che siamo contenti di annunciare e di cui siamo estremamente orgogliosi”.

Ora resta la battaglia più grande, quella per l’ospedale pubblico: proprio mentre parlava Tomatis, dietro le sue spalle era in corso un sit-in di fronte al municipio appunto contro la privatizzazione. “Non ne abbiamo parlato nell’incontro, trattandosi di una sede tecnica e non politica – ha spiegato Tomatis – Io rimango comunque dell’avviso che l’ospedale debba rimanere pubblico: su questo insisterò e mi batterò fino in fondo senza fare sconti a nessuno, con la massima trasparenza, soprattutto alla luce dell’emergenza Coronavirus. L’ospedale di Albenga è stato il primo dedicato esclusivamente al Covid-19: di questo sono molto orgoglioso, e questa scelta ci ha portato a salvare moltissime vite umane. Un motivo in più per mantenerlo pubblico”.

