Albenga in lutto, è scomparsa la storica farmacista Carla Pesce

Albenga. La città delle torri, in lutto, piange la scomparsa della storica farmacista ingauna Carla Pesce. È scomparsa all’età di 67 anni, lasciando la figlia Stefania. E la notizia ha fatto in breve tempo il giro delle vie e dei caruggi di Albenga, dove era molto conosciuta e ben voluta.

Dedita e innamorata del suo settore, ha lavorato presso numerose farmacie e parafarmacie di Albenga (tra le altre, Savorè e Gasco), ma anche a Loano e Pietra Ligure. Inoltre, ha gestito un’erboristeria a Cairo Montenotte e, per un periodo, si è occupata anche del dispensario farmaceutico di Erli.

Inoltre, è stata figura di spicco, nonché membro del direttivo (anche con il ruolo di tesoriere), presso l’Unitre (Università della Terza Età) di Albenga, dove ha tenuto corsi e lezioni.

“Carla era una professionista seria e molto preparata, con una predilezione e una grande passione per l’omeopatia. Persona discreta e per certi versi riservata, era allo stesso tempo molto disponibile con tutti: non si è mai sottratta ad alcuna richiesta di aiuto”, dice di lei chi ben la conosceva.

I funerali saranno celebrati domani mattina (martedì 16 giugno), nella parrocchia del Sacro Cuore, ad Albenga. Dopo il rito funebre, la salma sarà trasportata presso il cimitero di Cairo Montenotte.