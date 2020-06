Albenga, in consiglio passa all’unanimità la richiesta di più forze dell’ordine

Albenga. Sicurezza ad Albenga, consiglio comunale unito al fine di chiedere un aumento della presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Ad esporre la mozione il consigliere Roberto Tomatis “che – riportano dal Comune – dopo essersi scusato con il sindaco Riccardo Tomatis per alcuni attacchi eccessivi e impulsivi dei mesi scorsi, pur chiarendo che la questione della sicurezza non dipende dall’amministrazione ma dalle Forze dell’Ordine ha chiesto, evidenziando la propria disponibilità ad emendare la mozione, che si procedesse in ogni sede per cercare di aumentare il numero degli agenti presenti in città”.

L’assessore Mauro Vannucci “in costante contatto con tutte le forze dell’ordine ha evidenziato l’operato delle stesse sul territorio – prosegue il resoconto – rilevando che, purtroppo, il problema che insiste sul territorio da decenni è quello dello spaccio di sostanze stupefacenti”. “Questo problema – spiega Vannucci – deve essere affrontato andando a intervenire anche e soprattutto sui consumatori, che spesso sono minori e italiani, e lo si deve fare attraverso azioni di indagine e approfondimento su questo fenomeno sociale”.

La maggioranza sottolinea: “Questo è un tema di competenza delle forze dell’ordine non del sindaco e crediamo che debba essere affrontato in modo diverso da come è stato fatto, troppo spesso, fino ad oggi. Per questo siamo felici dell’intervento propositivo del consigliere Tomatis. La polizia locale sta facendo un lavoro importante e i numeri lo evidenziano. Le forze dell’ordine sono attive e presenti, ma purtroppo vivono anche loro una carenza di organico, per questo vogliamo chiedere un sostegno in tal senso. Sicuramente, invece – precisano – non ci sono le condizioni per chiedere l’intervento dell’esercito”.

Il sindaco Riccardo Tomatis conclude: “Ringrazio il consigliere Tomatis per le sue parole e le sue scuse. Non abbiamo mai sottovalutato il problema sicurezza e sappiamo che, se anche i dati che ci vengono forniti dovrebbero essere rassicuranti persistono alcune situazioni di inaccettabile disagio e problematiche. Su queste basi, riconoscendo la costante disponibilità della Prefettura e l’impegno di tutte le forze dell’ordine e della nostra polizia locale, chiediamo un incremento di personale sul territorio e mi auguro che le premesse fatte dal consigliere Tomatis e i toni utilizzati questa sera permangano, almeno su materie delicate come questa, anche in futuro”.

“La maggioranza intera in Consiglio comunale, i consiglieri tutti del partito democratico, per la prima volta, gettano la maschera e ammettono che, ad Albenga, le Forze dell’ordine presenti non sono sufficienti a controllare il territorio – è invece il commento dei consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti, Gero Calleri, Cristina Porro e Riccardo Minucci – Occorrono più agenti delle Forze dell’ordine per riprendere il controllo della città. Con soddisfazione votiamo la mozione del consigliere Roberto Tomatis che, ieri sera, per l’ennesima volta ha acceso i riflettori sui disagi che vive la collettività in alcune parti della città diventate negli ultimi anni piazze di droga, delinquenza e balordi ad ogni ora del giorno e della notte. Finalmente con coraggio, dopo anni di negazione, l’amministrazione comunale, grazie alla minoranza, invia al Prefetto una fotografia corretta di una città che ha bisogno di più forze dell’ordine”.