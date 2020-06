Albenga. I bambini e le maestre della Scuola dell’Infanzia San Clemente raccontano in un libretto dal titolo “Il balenottero Clementino” l’esperienza dell’emergenza Coronavirus e regalano la storia a tutti gli altri bambini.

“Questa simpatica storia è stata pensata in un momento in cui intorno a noi e a volte all’interno delle nostre famiglie la situazione era piena di incertezze e ansia ed è stata, specialmente per i nostri bambini, uno sconvolgimento delle loro giornate, della quotidianità e delle loro abitudini – spiegano le maestre – Hanno affrontato difficoltà impreviste, rinunciato alla libertà di movimenti e alle relazioni con gli amici, senza saperlo, per il bene comune”.

La storia di questo libro racconta del personaggio che ha guidato la didattica della sezione fino alla fine di febbraio ma soprattutto dell’impegno che hanno mantenuto i bambini anche da casa con la didattica a distanza aiutati dalle loro famiglie.

“Per questo la storia è un regalo per dire grazie a tutti i bambini e a tutti i genitori che, nonostante le tante difficoltà, hanno contribuito alla realizzazione di questo differente modo di fare scuola”, concludono le insegnanti.