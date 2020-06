Albenga, dal 21 giugno verranno chiuse le nuove campane per la raccolta differenziata

Albenga. A partire dal 21 giugno inizierà la chiusura delle campane e dei contenitori per la raccolta differenziata ad Albenga. Si potranno utilizzare esclusivamente le postazioni assegnate attraverso l’utilizzo delle chiavi che sono state distribuite nei mesi scorsi.

La Sat avverte che il numero della postazione assegnata è indicato sulla ricevuta, consegnata insieme alle chiavi associate all’utenza Tari e al kit per la raccolta.

L’assessore all’ambiente del Comune di Albenga Gianni Pollio commenta: “Invito tutti i cittadini che ancora non lo hanno fatto a recarsi presso il Palazzo Ester Siccardi e ritirare il kit e le chiavi per la raccolta differenziata. Dopo la chiusura delle nuove campane saranno effettuati dei controlli e il monitoraggio per verificare il corretto utilizzo degli stessi. Per qualunque dubbio o informazione invitiamo i cittadini a contattare la Sat (mail: info@satservizi.org; numero verde: 800 966 156) che si occupa del servizio al fine di poter effettuare la differenziata nel modo corretto”.