Albenga, “consiglio comunale si sottoporrà al test antidroga”: approvata mozione di Roberto Tomatis

Albenga. “È stata approvata, ieri sera, in consiglio comunale, ad Albenga, col voto di astensione della maggioranza e i cinque voti favorevoli della minoranza, la mozione in cui si chiede l’impegno del sindaco Riccardo Tomatis a sottoscrivere un protocollo con l’Asl 2 Savonese che obbliga gli amministratori comunali a sottoporsi al test antidroga. Il test dovrà essere effettuato nelle strutture pubbliche individuate, con il consenso alla pubblicazione del risultato, a garanzia della massima trasparenza”.

Lo ha annunciato il consigliere comunale della Lega Roberto Tomatis, che da tempo porta avanti questa battaglia, tradotta poi nella mozione presentata nell’ultima seduta utile, ovvero quella andata in scena nella serata di ieri.

“Un risultato importante, – ha dichiarato Roberto Tomatis. – Da tempo, ormai, sto portando avanti una vera e propria battaglia contro il perdurare e il proliferare dello spaccio sul territorio comunale che sta mettendo a rischio anche le fasce più giovani della popolazione e che interessa, per lo più, zone note della città sia all’amministrazione comunale che alle forze dell’ordine”.

“L’approvazione della mozione peraltro assume un carattere ancora più importante in quanto è avvenuta il 26 giugno in cui si celebra la ‘Giornata mondiale contro l’abuso e il traffico illecito di stupefacenti’ per riportare all’attenzione di tutti il grave fenomeno delle droghe che continua a costituire una vera e propria emergenza sociale”.

“Il comune di Albenga, sulla base delle proprie competenze, ha sempre lavorato considerando la tossicodipendenza una vera e propria ‘patologia’, uno ‘stato di malattia’ della persona con gravi risvolti psicologici e sociali alla quale bisogna rispondere con azioni a vario livello (informazione, prevenzione e cura), – ha precisato ancora Tomatis, – senza mai demordere dall’obiettivo finale di far cessare totalmente e quanto prima l’uso delle sostanze stupefacenti. La tutela del futuro dei giovani e delle loro famiglie deve restare al centro delle azioni della Politica”.

“La mozione approvata ieri sera, nasce proprio dalla necessità che siano gli stessi amministratori comunali, che rappresentano l’intera comunità, a dare il buon esempio ai cittadini dimostrando la correttezza nei comportamenti sia in ambito pubblico che privato, questa volta sono io che devo ringraziare il Sindaco che, nonostante abbia affermato che la mia proposta non potesse essere votata, di fatto, facendo astenere l’intera maggioranza, l’ha fatta passare, spero in modo consapevole. Visto che la mozione approvata dal Consiglio Comunale parla di obbligatorietà del test antidroga per tutti gli eletti, ora non si perda tempo e da lunedì si inzi con i test. Vigilerò affinchè tutti i membri del Consiglio diano il buon esempio”, ha concluso il consigliere leghista.