Albenga. È stato approvato con delibera di giunta del 22 giugno 2020 il progetto generale redatto dall’ingegner Paolo Gaggero relativo a “Interventi di carattere strutturale e stagionale a consolidamento e potenziamento dell’arenile a nord del fiume Centa fino al confine comunale” per un valore complessivo di 5 milioni di euro.

Tale progetto nella sua interezza è stato inserito nel piano regionale di investimenti ed ammesso a contributo per l’anno 2020 per l’importo di 2 milioni e mezzo di euro e, conseguentemente, è stato effettuato un primo stralcio dei lavori che prevede il rifacimento di alcuni pennelli e il ripascimento tra gli stessi oltre che lavori di sistemazione da eseguirsi in economia.

Afferma il Sindaco Riccardo Tomatis: “Questo è un progetto molto importante per il quale siamo riusciti ad ottenere un finanziamento di 2,5 milioni di euro. Il primo stralcio dell’intervento vedrà il consolidamento del molo della darsena oltre alla realizzazione e l’allungamento di alcuni pennelli. In questo modo non solo riusciremo a proteggere la nostra costa dalle mareggiate, ma andremo a tutelare le realtà esistenti e i titolari dei bagni marini e creeremo inoltre nuove spiagge in viale che Guevara in modo da riuscire a dare un’ importante risposta alle attività turistiche ivi esistenti”.

Il presidente del consiglio comunale Diego Distilo: “Con l’approvazione in Giunta di questo progetto continuiamo a portare avanti gli impegni presi dalla nostra amministrazione a dimostrazione della serietà del sindaco e di tutta la maggioranza. Non posso che essere contento e soddisfatto di questo bellissimo progetto interessante anche per lo sviluppo turistico oltre che per la difesa del litorale della nostra città. Mi auguro che i lavori possano iniziare al più presto affinché, dalla prossima estate, Albenga possa avere delle bellissime spiagge in più”.

“Dopo tanto questa è la prima volta che Albenga ha il coraggio di guardare oltre e di cercare lo sviluppo da qui a 30 anni senza fermarsi semplicemente all’ordinaria manutenzione. L’altro ieri sono stato invitato da Scajola, sindaco di Imperia, all’inaugurazione dell’inizio dei lavori della pista ciclopedonale e credo che sarebbe bello pensare ad un collegamento come questo progetto. Il Progetto Moli è il primo passo per cambiare il waterfront di tutta la zona e puntare in alto sviluppando anche la parte turistica/balneare della nostra città.”