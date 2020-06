Albenga, 5 pattuglie e unità cinofile in azione nelle zone nevralgiche: pattuglione dei carabinieri 

Albenga. Nel corso del primo pomeriggio di ieri (martedì 2 giugno), proseguendo per tutta la serata, nell’ambito delle pianificazioni di controllo straordinario del territorio del Comando Compagnia Carabinieri Albenga, è stato svolto un massiccio servizio di prevenzione e sorveglianza di parchi, piazze e giardini pubblici, al fine di disincentivare i giovani a fare uso di droghe ed altre sostanze illecite. Al termine, sono state denunciate 3 persone.

Supportati da militari delle Stazioni Carabinieri dipendenti, 5 pattuglie e le unità cinofile specializzate del Nucleo Carabinieri di Villanova d’Albenga, sono stati ispezionati, a più riprese, gli esercizi etnici di Viale Pontelungo, sono state identificate tutte le persone sospette in altre zone nevralgiche della città: nel parco di piazza Europa, piazza del Popolo e “Giardini Paolo VI”.

Sono state effettuati mirati controlli su cittadini stranieri (alcuni già noti agli uffici per detenzione illecita di stupefacenti) anche, in certi casi, con accurata perquisizione personale.

Altri cittadini di origine marocchina sono stati rintracciati in piazza Europa. Un cittadino del Maghreb, fermo a bordo del proprio veicolo parcheggiato in piazza Europa è stato perquisito perché il cane antidroga aveva segnalato tracce di droga, probabilmente detenute giorni prima a bordo dell’autovettura. Il giovane è stato poi accompagnato in caserma per proseguire negli accertamenti.

Due cittadini al bivacco in piazza del Popolo e sulle panchine di via d’Aste sono stati controllati e accompagnati in caserma per proseguire le operazioni di perquisizione e fotosegnalamento poiché privi di documenti d’identità. Su uno di questi pendeva anche un rintraccio europeo “Schengen” poiché, dopo essere stato espulso dal territorio nazionale, aveva fatto rientro in Marocco, per poi tornare nuovamente in Italia. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il marocchino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria riavviando le operazioni per una nuova espulsione a suo carico.

Il centro storico, ripetutamente pattugliato a piedi dai militari, non ha invece fatto registrare alcuna criticità o “presenza indesiderata”. Il parco di piazza Europa, è stato controllato “a più ondate” con i cani antidroga dal pomeriggio fino a sera. Fortunatamente i ripetuti controlli hanno costituito un efficace “effetto deterrenza” che ha generato comportamenti corretti e consoni al vivere civile.

L’attività dell’intera giornata ha portato all’identificazione ed il controllo di 135 persone; la verifica di 42 veicoli e la perquisizione di 6 persone ritenute sospette. Sono state 3 le persone denunciate.

Le ispezioni, mirate alla ricerca di droga, sono state estese anche alle fermate degli autobus di linea. I cani antidroga, condotti dai rispettivi militari specializzati, hanno passato al setaccio alcuni giovani passeggeri, che hanno tenuto comunque un comportamento rispettoso.