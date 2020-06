Alassio. “Un nuovo inizio e speriamo sia quello che ci condurrà dritti al recupero di un’area storica della nostra città” Franca Giannotta, assessore ai Lavori Pubblici di Alassio, non nasconde il sollievo di essere riuscita finalmente a riavviare il cantiere dell’ex mattatoio. La delibera approvata dalla giunta comunale, infatti, riassume gli step di un iter avviato nelle sue fasi di progettazione nel 2016, proseguito l’anno successivo con l’aggiudicazione dell’appalto e arenatosi a causa di numerose criticità emerse nella fase attuativa.

“Durante le operazioni di restauro, infatti – spiega Giannotta – sono emerse molte criticità relative alla bassa resistenza delle murature e a deficit strutturali che avrebbero impedito un futuro utilizzo pubblico degli immobili riqualificati, in quanto le strutture portanti non avrebbero potuto raggiungere i requisiti minimi di sicurezza sismica previsti dalla legge. A tale scopo, durante i lavori è stata più volte sentita la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio al fine di ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di consolidamento che permettessero la conservazione ed il futuro utilizzo del bene, pur nel rispetto del valore storico dello stesso”.

“Dal confronto, nel novembre scorso è scaturita l’autorizzazione da parte della Soprintendenza che ha impartito alcune prescrizioni in fase di esecuzione dei lavori – prosegue – Da qui l’approvazione da parte della giunta, della perizia di variante che comunque non ha modificato il costo complessivo dell’opera”.

“Gli uffici – conclude Giannotta – hanno già invitato l’impresa a riaprire il cantiere che quindi dalla prossima settimana potrà tornare a nuova vita”.