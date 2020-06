Alassio, rissa sul molo con lancio di bottiglie: denunciati 7 ragazzini dai 15 ai 21 anni

Alassio. Erano tutti giovanissimi, tra i 15 e i 21 anni, i ragazzini protagonisti oggi intorno alle 14 di una rissa sul molo di Alassio. Si tratta di 5 ragazzi provenienti dal Piemonte e di due giovani di Alassio, entrambi di origine egiziana.

Secondo quanto ricostruito dai poliziotti intervenuti, a scatenare la rissa sarebbero stati alcuni apprezzamenti fatti dai due ragazzi egiziani nei confronti di due ragazze, appartenenti al gruppo di turisti piemontesi. Le giovani hanno riferito l’episodio agli amici, che non hanno gradito. A quel punto i due alassini e i turisti si sono incontrati per “chiarire”: ben presto i toni si sono alzati e ha iniziato a volare qualche ceffone.

A quel punto i due ragazzi, vedendosi in inferiorità numerica, si sono diretti ad un bidone del vetro e si sono “armati” di bottiglie, circa 6 o 7, quindi hanno raggiunto nuovamente il gruppo nella parte terminale del molo ed è iniziato il lancio. Poi la fuga e l’inseguimento, un nuovo lancio di bottiglie nei pressi della passeggiata e infine l’intervento della polizia di Stato.

I 7 giovani sono stati portati in ufficio, identificati e fotosegnalati. Per tutti è scattata la denuncia per rissa aggravata e danneggiamento. Fortunatamente non si registrano feriti.

Alla luce di alcuni episodi verificatisi nello scorso weekend, questa mattina gli agenti aveva compiuto una serie di controlli in stazione sulle persone in arrivo da Piemonte e Lombardia, individuando i soggetti che potevano rivelarsi potenziali elementi di disturbo in città. Una precauzione che ha agevolato la successiva identificazione (tutti e 5 i piemontesi erano già stati controllati al loro arrivo) ma che non è stata sufficiente a prevenire l’episodio (a poche ore di distanza da quello dei ragazzi, sempre piemontesi, che nella notte hanno distrutto alcuni bidoni dell’immondizia: clicca qui).