Alassio, ripartono le letture animate per i bambini alla biblioteca civica

Alassio. A circa un mese dalla riapertura dei servizi della biblioteca civica arriva anche la ripresa delle attività di animazione per i bambini. La ripresa è fissata infatti per mercoledì 8 luglio presso la Sala Bambini.

“Come sapete stiamo lavorando giornalmente per ridar vita a tutti i servizi della città. Anche se con nuove regole il far ripartire le letture animate in biblioteca è un altro piccolo progresso – afferma il vicesindaco Angelo Galtieri – Stiamo ridisegnando i nostri servizi nel pieno rispetto della sicurezza e della prevenzione. Ogni sforzo in favore dei bambini può aiutarli a lasciarsi alle spalle questo brutto periodo”.

“In questo primo mese di riapertura non abbiamo incontrato alcuna criticità. Gli utenti sono stati meravigliosi nel sostenere l’impegno che abbiamo messo in atto per riconsegnare la nostra Biblioteca sul Mare alla comunità”, dichiara Paola Cassarino, consigliera delegata alla Cultura.

La biblioteca ha riaperto dal 3 giugno con tutti i servizi disponibili al pubblico. Uno dei pochissimi casi in Liguria, e non solo, dove per la maggior parte si segnalano biblioteche aperte con il solo servizio di prestito. Mancava solo la ripresa delle attività per i bambini, che ora è pronta a tornare.

“Abbiamo verificato l’andamento della ripresa e nel frattempo creato le condizioni per restituire anche questo servizio. È stato necessario istituire un protocollo normativo interno e fatte le dovute prove abbiamo visto che funziona. I bambini torneranno ad avere le loro letture animate, a divertirsi, a sognare, a crescere felici. Questo è il nostro piccolo contributo”, conclude Paola Cassarino.

La cadenza sarà settimanale il mercoledì in due turni con limite massimo di sei bambini per volta. Ci si potrà prenotare o mettersi in lista. Tutte le informazioni sono disponibili al numero 0182 648078 o all’email biblioteca@comune.alassio.sv.it.