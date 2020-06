Alassio. Ora che i turisti possono finalmente arrivare non c’è spiaggia, causa mareggiata, ma le cabine sono tornate comunque puntuali sul lungomare di Alassio, riformando l’ormai celebre, e tanto discusso, “muro”.

E i primi mugugni, da una parte e dall’altra, complice anche l’attuale e difficile situazione, infatti, sono tornati subito ad animare la quotidianità alassina.

C’è chi, in particolare i turisti, non le vede certo di buon occhio, visto che “sulla gran parte del lungomare, occludono totalmente la vista, ridotta a piccoli scorci tra una cabina e l’altra”.

Ma c’è anche chi, dall’altra parte, ovviamente le difende, in quanto “necessarie per gli stabilimenti, in particolare in questo momento complicato”.

Una diatriba che si trascina ormai da anni e che, anche nel 2020, nonostante l’emergenza Covid, è tornata puntualmente in auge. Ed è sicuramente destinata a far discutere nelle prossime settimane.