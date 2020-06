Alassio. La polizia municipale di Alassio sta indagando su un “gravissimo episodio di possibile maltrattamento di animali”. A rendere nota la notizia è Accademia Kronos.

“Durante il lockdown su numerosi terrazzi delle seconde case hanno nidificato indisturbate coppie di gabbiani – spiegano dall’associazione – Ieri, con l’arrivo di turisti intolleranti della loro presenza, tre pulli non ancora in grado di volare sono ‘precipitati’ dal terrazzo di un alloggio della centralissima via Leonardo Da Vinci di Alassio”.

“L’impatto al suolo è stato fatale per due di loro. Avvisati da numerosi passanti, i volontari del nucleo cinofili del ponente ligure di Accademia Kronos sono intervenuti portando in salvo il sopravvissuto e avvisando la polizia locale, che giunta sul posto ha avviato le indagini, acquisendo le opportune testimonianze”.

“Qualora emergessero responsabilità di qualcuno, come tutto lascia intendere, Accademia Kronos si costituirà parte civile verso l’esecutore del gesto. Si ricorda che i gabbiani sono animali protetti e i loro nidi non vanno toccati per tutto il periodo della cova delle uova e dello svezzamento dei pulcini”.