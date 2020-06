Alassio. Installato il termoscanner all’ingresso del municipio di Alassio. Si riaprono dunque al pubblico, con le dovute cautele, le porte del municipio.

L’invito è infatti di utilizzare in via preferenziale i contatti telefonici o le email o in alternativa fissare preventivamente un appuntamento al fine di evitare sgradevoli code.

Tutti gli orari sono disponibili qui.

Analogamente tutte le strutture comunali sono state dotate di misuratori della temperatura e, naturalmente, di presidi di difesa come barriere in plexiglas e divisori.